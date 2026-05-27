Alerta por el cierre de la sucursal del Banco Santander en Dolores

En comunicación con Radio Noticias, Fernando Latorre, delegado gremial de La Bancaria, confirmó que el Banco Santander notificó el cierre definitivo de su sucursal en Dolores para el próximo 14 de agosto. El gremio se declaró en estado de alerta frente a lo que consideran una «práctica desleal» de la banca privada que prioriza la rentabilidad por sobre su responsabilidad social.

Latorre detalló que la medida afecta de forma directa a cuatro trabajadores de la localidad, a quienes la patronal les ofrece traslados a distancias excesivas.

Si bien reconoció el impacto del avance tecnológico en el sistema financiero (Home Banking y billeteras digitales), el dirigente gremial vinculó la aceleración de estos cierres a la recesión generalizada: la pérdida de 30.000 pymes y 250,000 empleos registrados en el país destruyó el volumen de cuentas corrientes y disparó la mora en el sector.

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