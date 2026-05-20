21 de mayo de 2026

Lili Meier presenta «María La Calandria» este domingo | Los detalles

22 horas atrás 0

La artista Lili Meier anunció en Radio Noticias la función de su obra «María La Calandria», que se presentará este domingo 24 de mayo a las 19:00 hs en el espacio cultural Lo de Juan y Emi. Se trata de una adaptación autorizada de la novela Envidia de Patricia Suárez que relata la historia ambientada en 1937 de una mujer decidida a romper los mandatos de la época para cumplir su deseo de cantar.


El evento se realiza temprano pensando en el descanso de los trabajadores locales e incluirá un brindis comunitario al finalizar.

