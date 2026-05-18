Tragedia y polémica en Chascomús | Investigan la muerte de un menor tras un choque y una agresión

En comunicación con Radio Noticias, el comunicador Tony Peralta brindó detalles sobre un confuso y trágico episodio que conmociona a la localidad de Chascomús, donde un adolescente de 15 años perdió la vida. El hecho comenzó cuando dos menores que circulaban a alta velocidad en una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo colisionaron contra un automóvil.

La mayor polémica y conmoción social se generó tras el accidente: mientras los jóvenes estaban en las camillas esperando ser trasladados en ambulancia, un vecino se acercó de forma violenta, le colocó la rodilla en el cuello a la víctima y le propinó varios golpes en la cabeza.

El menor falleció un par de días después en el Hospital Municipal San Vicente de Paul. Peralta explicó que la opinión pública local se encuentra dividida y en alerta ante el avance delictivo ligado al robo de motos y el menudeo de drogas, pero coincide en el gravísimo exceso del vecino. Actualmente, la Justicia espera el resultado oficial de la autopsia realizada en Buenos Aires para determinar si el deceso fue multicausal, producto del fuerte impacto vial o de las agresiones recibidas en el lugar.

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