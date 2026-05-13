La Lucila | Jornada de cortes de pelo gratuitos para vecinos y vecinas

En comunicación con Radio Noticias, Sandra Santiago, referente de «La Banda Ancha» (Espacio Social y Cultural Justicialista), invitó a la comunidad a participar de una jornada solidaria de peluquería. La actividad se realiza gracias a la colaboración desinteresada de Malena, una peluquera de San Bernardo, quien junto a su equipo brindará cortes de cabello sin costo para ayudar a las familias en este contexto económico difícil.

El encuentro tendrá lugar hoy mismo en la sede ubicada en Tucumán 4945 (esquina Salta), en la entrada de La Lucila del Mar. Además del servicio de peluquería, Santiago recordó que en el espacio funciona un merendero los martes y jueves a las 16:00 hs, abierto tanto para niños como para adolescentes y adultos que lo necesiten.

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