Secuestran trotyl, granadas y municiones en un allanamiento realizado en el Partido de La Costa por una causa federal.

Una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Dolores derivó en un allanamiento realizado en el Partido de La Costa por la presunta existencia de material explosivo almacenado en una vivienda de la jurisdicción.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI Dolores y la SubDDI La Costa, con intervención de distintas áreas especializadas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y organismos de emergencia.

Según se informó oficialmente, el operativo contó con la participación del Grupo GAD con negociador, la División Explosivos, Bomberos de la Policía bonaerense, Defensa Civil y áreas de Seguridad y Servicios de Emergencia, que desplegaron un dispositivo preventivo en la zona.

Como resultado del allanamiento, los efectivos secuestraron:

Dos panes de trotyl

Tres granadas

Treinta y siete cartuchos calibre FAL

Cuarenta cartuchos de escopeta

Dos cargadores de FAL

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que especialistas de la División Explosivos realizaron la destrucción de las granadas mediante una explosión controlada, siguiendo los protocolos de seguridad vigentes. El resto de los elementos quedó bajo resguardo judicial.

Desde la Fiscalía Federal interviniente indicaron que el procedimiento fue avalado en el marco de la causa que continúa en etapa investigativa.

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