Deporte y solidaridad | Racing Club Filial La Costa se une para apoyar a Las Caritas del Tuyú

En comunicación con Radio Noticias, Marcela Fabero, referente de Las Caritas del Tuyú, brindó detalles sobre la nueva campaña solidaria impulsada en conjunto con la Filial La Costa de Racing Club. La iniciativa busca recolectar alimentos no perecederos, ropa de abrigo y calzado para asistir a las familias que integran el merendero y comedor en este inicio de la temporada invernal.

Fabero destacó el rol fundamental de las instituciones locales para canalizar la ayuda y agradeció el compromiso de los socios y simpatizantes de «La Academia» que se acercaron a colaborar. Actualmente, la organización brinda asistencia alimentaria y contención a un número creciente de niños y adultos mayores en la zona, por lo que este tipo de colectas resulta vital para mantener el sostenimiento de las raciones diarias y el ropero comunitario.

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