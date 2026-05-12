Marcos «Cotoco» García acusó a la justicia de funcionar «de espaldas a la gente»

En una entrevista cargada de fuertes definiciones en Radio Noticias, el abogado y dirigente opositor Marcos García lanzó duras críticas contra el funcionamiento del Poder Judicial en el distrito.

El eje de su cuestionamiento se centró en lo que define como una estructura «feudalizada» y alejada de las necesidades reales de los vecinos.

García denunció la falta de celeridad en causas que afectan directamente a la comunidad y cuestionó la forma en que se designan ciertos cargos estratégicos, sugiriendo una connivencia entre el poder político y el judicial. Según el dirigente, existe una «burocracia judicial» que protege intereses particulares en lugar de garantizar la seguridad y el derecho de los ciudadanos, lo que genera una profunda sensación de impunidad en el Partido de La Costa. Además, hizo hincapié en la necesidad de una reforma profunda que permita una justicia más independiente y cercana a las localidades.

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