Dolores fue sede de la élite del Motocross | 95% de ocupación hotelera y éxito total pese al clima

En diálogo con Radio Noticias, el Director de Turismo de Dolores destacó la relevancia de haber recibido la segunda fecha del Campeonato Argentino de Motocross. El evento contó con la participación de 150 motos y la presencia de los equipos oficiales de marcas líderes como Honda, Yamaha, Kawasaki y Suzuki, lo que posicionó a la ciudad en el centro de la escena deportiva nacional.

A pesar de que las condiciones climáticas fueron adversas durante la previa (con lluvias desde el miércoles hasta el sábado), Godio resaltó que el impacto económico fue sumamente positivo. La ocupación hotelera alcanzó un 95% y el sector gastronómico trabajó a pleno. Este evento forma parte de una agenda intensiva para Dolores, que continuará el próximo fin de semana con el Campeonato Provincial de Cuatriciclos y culminará con la Fiesta de la Torta Argentina.

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