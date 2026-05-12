Formación en tiempos de cambio | Se lanza la Diplomatura en Comunicación Política

En diálogo con Radio Noticias, Esteban Concia brindó detalles sobre el lanzamiento de la Diplomatura en Comunicación Política, una iniciativa que busca profesionalizar el manejo de mensajes en el ámbito público y social. Concia destacó que en un contexto de saturación informativa y cambios constantes en el consumo de medios, es vital contar con herramientas técnicas para conectar de manera efectiva con la ciudadanía.

La diplomatura abordará ejes centrales como el diseño de campañas, la gestión de crisis, el uso de redes sociales y la construcción de liderazgos.

Según explicó Concia, la propuesta está dirigida no solo a militantes o dirigentes, sino también a profesionales de la comunicación, instituciones y cualquier persona interesada en comprender las nuevas dinámicas del poder y la opinión pública. El objetivo es brindar un marco teórico-práctico que permita entender «cómo se construye el sentido» en la sociedad actual.

Los detalles:

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