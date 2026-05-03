Menor movimiento turístico en La Costa. Preocupan los costos en hotelería y transporte, aunque hay expectativas por más fines largos

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un balance con menor movimiento turístico en el Partido de La Costa, en línea con lo que se registró en otros destinos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a relevamientos realizados por Radio Noticias, y en coincidencia con informes difundidos por entidades como CAME, se observó una baja en la cantidad de visitantes y un gasto más contenido en comparación con otros fines de semana largos.

Preocupación en el sector

Operadores turísticos consultados por este medio señalaron que el escenario genera preocupación, especialmente en rubros como el transporte y la hotelería, donde los costos operativos continúan en aumento.

Desde el sector indicaron que la ecuación entre tarifas, ocupación y costos resulta cada vez más ajustada, lo que impacta en la rentabilidad de la actividad. En ese sentido, remarcaron que el movimiento registrado durante el fin de semana no logró compensar los gastos de funcionamiento en algunos casos.

Expectativas por el calendario

A pesar de este contexto, desde el sector mantienen una expectativa moderada en relación al calendario turístico 2026, que contempla la presencia de fines de semana largos de forma mensual.

Según señalaron fuentes consultadas, “la continuidad de estos fines de semana puede ayudar a sostener la actividad, aunque con un público más cuidadoso en el gasto”.

Impacto en el consumo

Otro de los puntos que se repite en los relevamientos es la reducción en el consumo promedio por visitante, con estadías más cortas y menor gasto en gastronomía y recreación.

El escenario plantea un desafío para los destinos turísticos, que buscan sostener el flujo de visitantes en un contexto económico que condiciona las decisiones de viaje.

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