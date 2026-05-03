Actualizan multas en Provincia: exceso de velocidad, alcohol y VTV con nuevos valores que superan el millón de pesos en casos graves

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de las multas de tránsito, lo que implica un aumento en el costo de las infracciones más comunes para quienes circulan por el territorio bonaerense.

La suba se debe a la actualización de la Unidad Fija (UF), que se calcula en base al precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino. A partir de este ajuste, las sanciones registran nuevos montos que varían según la gravedad de cada falta.

De acuerdo a lo informado, los valores actuales de referencia son los siguientes:

Nuevos valores de multas

Exceso de velocidad: entre aproximadamente $210.000 y más de $1.400.000, según la gravedad.

entre aproximadamente $210.000 y más de $1.400.000, según la gravedad. Conducir con alcohol en sangre: entre $280.000 y $1.400.000, con posibilidad de inhabilitación para manejar.

entre $280.000 y $1.400.000, con posibilidad de inhabilitación para manejar. Circular sin VTV: entre $140.000 y $700.000.

entre $140.000 y $700.000. No usar cinturón de seguridad: entre $70.000 y $140.000.

entre $70.000 y $140.000. Uso del celular al volante: entre $70.000 y $140.000.

entre $70.000 y $140.000. Cruzar un semáforo en rojo: entre $140.000 y $700.000.

entre $140.000 y $700.000. Circular sin licencia de conducir: entre $140.000 y $700.000.

Estos montos surgen de la escala de 100 a 1000 Unidades Fijas para infracciones leves y hasta 2000 UF en los casos más graves.

Qué tener en cuenta

El sistema de actualización automática implica que los valores pueden seguir variando en función del precio del combustible. En este contexto, las autoridades recomiendan respetar las normas de tránsito para evitar sanciones y reducir riesgos en la vía pública.

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