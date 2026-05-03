Dolores inició la ampliación del autódromo municipal y apunta a recibir competencias nacionales y potenciar turismo

En el marco de la Fiesta del Deporte Motor, el intendente de Dolores, Juan Pablo García, anunció el inicio de la obra de ampliación del Autódromo Municipal, acompañado por el ministro de Infraestructura de la Provincia, Gabriel Katopodis.

El acto se llevó a cabo junto a autoridades del Automotoclub local y marcó el comienzo formal de los trabajos en el predio. Según se informó, ya se registran tareas iniciales con movimiento de suelo y presencia de maquinaria.

Durante su intervención, el jefe comunal señaló: “Hoy podemos decir oficialmente que ya hay movimiento de suelo, ya hay máquinas trabajando. La ampliación del Autódromo es una realidad que está en marcha”.

Proyecto y desarrollo

La obra forma parte de un plan que apunta a fortalecer la infraestructura vinculada al deporte motor en la ciudad. En ese sentido, García indicó que el objetivo es posicionar a Dolores como sede de competencias de alcance nacional.

Además, vinculó la iniciativa con otras propuestas en desarrollo, al expresar: “Las termas y el autódromo se van a complementar para traer turismo, inversión, trabajo y oportunidades”.

El proyecto contempla también la incorporación de nuevos espacios dentro del predio, como una pista de motocross y un kartódromo, en el marco de un complejo integral.

Participación y antecedentes

Durante el acto, el ministro Gabriel Katopodis participó del anuncio y compartió la jornada con autoridades locales y representantes del sector. En ese contexto, también tomó la palabra Rubén Atauri, piloto y dirigente vinculado al automovilismo, quien repasó el proceso previo que impulsó la ampliación del circuito.

Desde el Ejecutivo local destacaron el inicio de la obra como parte de una estrategia de desarrollo vinculada al turismo y al deporte.

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