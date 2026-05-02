Peña en Costa Azul reunió a vecinos para el Día del Trabajador y recaudar fondos para obras en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes

La Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Costa Azul realizó una peña en el marco del Día del Trabajador, con el objetivo de recaudar fondos para obras en el espacio religioso y generar un encuentro comunitario.

La actividad tuvo como finalidad avanzar en la construcción del sagrario e iniciar el proyecto de una gruta que recree la original de Lourdes, en Francia, sitio vinculado a la primera aparición de la Virgen. En la localidad, la Virgen de Lourdes es la patrona y cada 11 de febrero se lleva adelante una celebración con procesión.

Durante la jornada del 1 de mayo, más de un centenar de personas participaron del evento, que se desarrolló con condiciones climáticas favorables.

El encuentro contó con servicio de buffet, donde se ofrecieron comidas como parrilla, empanadas y pastelitos.

Participación artística y acompañamiento

En el escenario se presentó el grupo folklórico Sonco Santiagueño, mientras que el ballet Los del Mar, de la Asociación de Fomento de Mar de Ajó Norte, realizó distintos cuadros de danza. También se sumaron instituciones locales, entre ellas la comisión de la Fiesta del Sol y la Familia de San Bernardo, junto a sus representantes.

La conducción estuvo a cargo de Meche González y Pablo Moralejas, y desde Radio Noticias expresaron su acompañamiento al evento, destacando su participación en la jornada.

Por su parte, el sacerdote Maxi Turri realizó la bendición y señaló “el agradecimiento a toda la comunidad por la colaboración”.

Desde la organización también agradecieron el apoyo de la Municipalidad del Partido de La Costa y del equipo de ceremonial y protocolo, que aportó el sistema de sonido para el desarrollo de la actividad.

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