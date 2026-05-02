Ferias artesanales y productivas en La Costa este fin de semana largo con propuestas en San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó

Con la llegada del fin de semana largo por el Día del Trabajador y la Trabajadora, el Partido de La Costa suma propuestas para quienes eligen descansar y recorrer el distrito. Entre ellas, las ferias productivas y artesanales aparecen como una alternativa en distintas localidades.

Estos espacios reúnen a productores y artesanos locales con una oferta que incluye cerámica, textiles, madera, pintura y otros productos elaborados en la región. La propuesta combina actividades culturales con la posibilidad de acceder a bienes de producción local.

Además, participan productores de alimentos en el marco del programa “Mercados Bonaerenses”, impulsado por la Provincia de Buenos Aires, que busca facilitar el acceso a productos a precios accesibles mediante la venta directa. En estos espacios se pueden encontrar dulces, conservas, embutidos, chacinados y licores.

A su vez, desde el programa “Comunidad de Productores”, dependiente de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, algunos puestos ofrecen un 40% de reintegro con Cuenta DNI, en una iniciativa orientada a promover el consumo local.

Quienes deseen conocer más sobre estas políticas pueden consultar el sitio oficial: https://www.gba.gob.ar/produccion

Recorrer las ferias se presenta como una opción para quienes visitan o residen en La Costa durante el fin de semana largo, con actividades distribuidas en diferentes puntos del distrito.

Cronograma por localidad

San Clemente

Feria Pulpo: Plaza Pereira (Calle 20 y 12). Viernes y sábado de 15.00 a 18.00.

Feria Artemar y Mercados Bonaerenses: Plaza de las Banderas (Calle 2 y Av. San Martín). Viernes y sábado de 14.00 a 18.00.

Puerto Santa Bárbara: Viernes y sábado de 11.00 a 18.00.

Santa Teresita

Feria Somos Amaicha: Costanera y calle 36. Viernes, sábado y domingo de 11.00 a 17.00.

Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses: Costanera y calle 40. Viernes, sábado y domingo de 11.00 a 18.00.

Colectivo de Artesanxs de la Costa: Costanera y 38. Viernes, sábado y domingo desde las 11.00.

San Bernardo

Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses: Costanera y Av. San Bernardo. Viernes, sábado y domingo de 11.00 a 17.00.

Feria Somos Amaicha: Plaza del Sol y la Familia. Viernes, sábado y domingo de 11.00 a 17.00.

Mar de Ajó

Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses: Av. Libertador y Costanera. Viernes, sábado y domingo de 10.00 a 17.00.

Compartir