El cantante costero Lucas Iglesias brilló en «Es mi sueño» y pasó a la siguiente etapa

El artista local Lucas Iglesias sorprendió a todos con su reciente participación en el certamen musical «Es mi sueño», emitido por Canal Trece. En diálogo con Radio Noticias, Lucas confesó que su llegada al programa fue una total sorpresa organizada por su mujer, quien lo anotó a escondidas. El cantante cumplió el sueño de actuar frente a uno de sus máximos referentes, Abel Pintos, momento en el que admitió haber sentido una mezcla de nervios y profunda emoción.

Tras una sólida presentación, Lucas logró superar la primera instancia y ya se prepara para la segunda etapa del concurso. Según relató, el proceso ahora incluye un trabajo más fino junto a los coach vocales para elegir el repertorio, un desafío extra dado que muchos temas ya están seleccionados por otros participantes. A pesar de la exigencia del certamen, donde compite con voces de todo el país, el artista costero destacó que su principal objetivo es disfrutar la experiencia y representar de la mejor manera a nuestra región.

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