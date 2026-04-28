28 de abril de 2026

Escuelas seguras | La Provincia implementa un nuevo protocolo ante amenazas y presencia de armas en las aulas

11 minutos atrás 0

Ante el incremento de episodios de violencia y amenazas que afectan a las instituciones educativas, la Provincia de Buenos Aires puso en marcha un protocolo de actuación específico. En diálogo con Radio Noticias, Sandra Sánchez, secretaria del Consejo Escolar de La Costa, advirtió que nuestra región ya no es ajena a estas realidades nacionales e internacionales, habiéndose registrado hechos de esta naturaleza incluso en escuelas de gestión privada del distrito.

Sánchez enfatizó que la escuela funciona como una caja de resonancia de lo que sucede en una sociedad «fragmentada y lastimada», donde la crisis económica y las secuelas subjetivas de la pandemia impactan directamente en los jóvenes. El nuevo protocolo no solo busca establecer pasos administrativos, sino proteger tanto a estudiantes como a docentes, promoviendo que la responsabilidad sea compartida entre la escuela, la familia y el Estado para evitar la naturalización de la violencia.

Los detalles:

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