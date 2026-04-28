Rumbo a la 42° Fiesta del Sol y la Familia | Gran peña folclórica para recaudar fondos

El próximo domingo 10 de mayo, la Plaza de la Familia se vestirá de celeste y blanco para una jornada a puro folclore. A partir de las 11:00 horas, en la intersección de Av. San Bernardo y Av. Tucumán, se llevará a cabo una peña al aire libre con el objetivo de recaudar fondos para la organización de la 42° edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia.

El evento contará con la participación de diversos artistas locales y ballets de danza que pondrán ritmo a un mediodía bien tradicional. Para acompañar el mate, se montará un patio gastronómico con venta de empanadas, panchos, pastelitos, tortas fritas y churros. La organización invita a los vecinos y turistas a acercarse con sus reposeras y equipos de mate para disfrutar de un ambiente festivo que servirá como antesala de las celebraciones por la semana de mayo.

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