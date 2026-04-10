Poesía frente al mar | Flippas y su edición de otoño en San Bernardo

El Parador Municipal de San Bernardo fue el escenario de una nueva y emotiva jornada de Flippas, un ciclo que combina la lectura de textos con el paisaje costero. En diálogo con Radio Noticias, Silvia Jayo, integrante del colectivo, describió el encuentro como un éxito de convocatoria que contó con la presencia de poetas internacionales como la colombiana Yirama Castaño Gûisa y la gestora cultural Romina Junes. La jornada se destacó por su diversidad, reuniendo voces de docentes, jubilados y trabajadores locales que compartieron poesías y narraciones sobre temas tan variados como el amor, el agua y las realidades cotidianas.

Jayo resaltó que esta edición de otoño marca el inicio de una nueva frecuencia estacional para el ciclo, que planea repetirse en invierno y primavera, culminando con el gran encuentro anual en verano. Al ser una iniciativa totalmente autogestionada e independiente, el esfuerzo de los organizadores se centra en garantizar la libertad de palabra y el intercambio cultural. Además, Silvia adelantó que en mayo llevará la experiencia de Flippas a España, donde participará de recitales de poesía en ciudades como Gijón, Oviedo y Valladolid, fortaleciendo el vínculo entre los poetas de la costa argentina y el viejo continente.

Compartir