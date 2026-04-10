Laboratorio de Creación Escénica en Mar de Ajó | Un espacio para despertar la creatividad con Alejandro Barratelli

El actor, director teatral y gestor cultural Alejandro Barratelli presentó los detalles del nuevo Laboratorio de Creación Escénica que se llevará a cabo en la zona sur del Partido de la Costa.

Esta propuesta no es un taller de teatro convencional, sino un espacio de entrenamiento e investigación que busca fortalecer el «campo de creatividad» de los participantes. El laboratorio está diseñado tanto para personas con experiencia previa como para principiantes, y se estructura en tres etapas fundamentales:

El Cuerpo: Trabajo de respiración, relajación y presencia física para conectar con la creatividad.

Trabajo de respiración, relajación y presencia física para conectar con la creatividad. Tiempo y Espacio: Abordaje de conceptos puramente teatrales.

Abordaje de conceptos puramente teatrales. Construcción del Dispositivo: Finalización del proceso con la creación de una obra de teatro.

El taller inicia este sábado 11 de abril a las 15:00 hs en el Espacio de Artistas Independientes de Mar de Ajó (Lebensohn 50, casi Libertador). El horario fue elegido estratégicamente para facilitar el uso del transporte público antes de que caiga el sol.

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