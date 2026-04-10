Laboratorio de Creación Escénica en Mar de Ajó | Un espacio para despertar la creatividad con Alejandro Barratelli
El actor, director teatral y gestor cultural Alejandro Barratelli presentó los detalles del nuevo Laboratorio de Creación Escénica que se llevará a cabo en la zona sur del Partido de la Costa.
Esta propuesta no es un taller de teatro convencional, sino un espacio de entrenamiento e investigación que busca fortalecer el «campo de creatividad» de los participantes. El laboratorio está diseñado tanto para personas con experiencia previa como para principiantes, y se estructura en tres etapas fundamentales:
- El Cuerpo: Trabajo de respiración, relajación y presencia física para conectar con la creatividad.
- Tiempo y Espacio: Abordaje de conceptos puramente teatrales.
- Construcción del Dispositivo: Finalización del proceso con la creación de una obra de teatro.
El taller inicia este sábado 11 de abril a las 15:00 hs en el Espacio de Artistas Independientes de Mar de Ajó (Lebensohn 50, casi Libertador). El horario fue elegido estratégicamente para facilitar el uso del transporte público antes de que caiga el sol.