4 de abril de 2026

«El municipio debe auxiliar a los vecinos que ya no pueden costear sus medicamentos»

3 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias 105.7, el secretario de Desarrollo Humano, Facundo Nores, advirtió que la medida del Gobierno Nacional impacta de lleno en el Partido de La Costa, donde cada vez más adultos mayores y familias se acercan a las dependencias municipales ante la imposibilidad de pagar remedios esenciales.

El funcionario explicó que, al facilitarse el monopolio de las patentes farmacéuticas, se bloquea la llegada de genéricos más económicos, encareciendo tratamientos crónicos de forma desproporcionada. Ante este escenario, Nores confirmó que el intendente Juan de Jesús ha dado la instrucción de priorizar el presupuesto local en Salud y Asistencia Alimentaria para contener la demanda social que el Estado Nacional ha dejado de cubrir.

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