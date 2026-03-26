Recta final al Mundial 2026 | La Selección ultima detalles de cara al amistoso ante Mauritania en La Bombonera

La Selección Argentina realiza esta tarde su último entrenamiento previo al amistoso de mañana viernes frente a Mauritania. El encuentro, que se disputará en la Bombonera a las 20:15, es clave para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que servirá para definir los últimos cupos de la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026. Además, el partido genera una expectativa especial por la posibilidad de ver a Lionel Messi en uno de sus últimos compromisos oficiales en suelo argentino antes del certamen mundialista.

El posible once inicial contaría con el «Dibu» Martínez en el arco y un tridente ofensivo compuesto por Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. Por precaución física, se espera que figuras como Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi sean preservados para el siguiente compromiso ante Zambia. El clima en la concentración en Ezeiza sigue siendo de total armonía: durante la práctica abierta, se vio a Messi compartir risas y complicidad con Paredes y De Paul, reafirmando la fuerte cohesión del grupo que busca llegar de la mejor forma a defender el título mundial.

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