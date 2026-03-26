De Jesús en Radio Noticias | El impacto del ajuste nacional en el distrito y la cumbre con Kicillof

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús (UxP) se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias en la previa a la cumbre de los intendentes bonaerenses con el gobernador Axel Kicillof. El mandatario local habló sobre el impacto de las políticas de ajuste del gobierno nacional en el distrito y la necesidad de articular con el estado provincial para equiparar las cargas que afronta el estado local.

Además, el jefe comunal discriminó sector por sector «los gastos» que realiza el gobierno costero para sostener distintas áreas y servicios en un contexto de retracción en las partidas de la gestión de Javier Milei (LLA).

En este marco De Jesús destacó:

No es justo que La Provincia que aporta al 40% del PBI, reciba nada más que 17 %, es una injusticia que al corto y mediano plazo tienen consecuencias (…) Dejémonos de macanas, de mirar para atrás, si alguien se propone para ser gobernante debe saber con la realidad que se va a encontrar y debe haber tenido pensado como salir de esa realidad.

Además comentó en referencia al discurso de Milei:

Ojala que se reflexione, que se deje de culpar a los demas.

Los detalles:

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