25 de marzo de 2026

CAME | El turismo de cercanía y el poco gasto marcaron el fin de semana del 24 de Marzo

7 horas atrás 0

De acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fin de semana largo por el 50° aniversario del 24 de marzo movilizó a 1.012.000 turistas en todo el país. Si bien la cantidad de viajeros creció un 48,8% respecto al año anterior —explicado por la mayor extensión del feriado—, el perfil del consumo fue marcadamente austero. El impacto económico directo fue de $231.084 millones, con un gasto promedio diario de $103.793, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de Carnaval y del 1,6% comparado con la misma fecha de 2025 a precios reales.

El informe destaca que los turistas priorizaron escapadas cortas y de cercanía, influenciados por el encarecimiento de los combustibles y la naturaleza no laborable del lunes. La estadía promedio fue de apenas 2,2 noches, una cifra baja para un fin de semana de cuatro días. Además, el consumo se centró en actividades culturales y conmemorativas de acceso gratuito, mientras que la presencia de turismo internacional en centros urbanos aportó un dinamismo extra en un contexto de retracción del gasto interno.

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