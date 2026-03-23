General Lavalle | Inauguraron obras de ampliación y refacción en la Escuela Primaria N° 26

La Municipalidad de General Lavalle, encabezada por el intendente Nahuel Guardia, inauguró nuevas obras de infraestructura en la Escuela Primaria N° 26 del Paraje La Isolina. El proyecto incluyó la construcción de un aula taller de amplias dimensiones y una galería semicubierta, además de la refacción integral del edificio del JIRIM N° 1. Estas mejoras, financiadas a través del Fondo de Financiamiento Educativo, buscan brindar un espacio más cómodo y funcional para los alumnos y docentes que asisten a este establecimiento rural.

Durante el acto, que contó con la presencia de autoridades municipales, educativas y la comunidad del paraje, se destacó el impacto positivo de estas obras en la calidad educativa de la zona. Las nuevas instalaciones permitirán desarrollar actividades pedagógicas en un entorno renovado, fortaleciendo el arraigo y el acceso a la educación en los sectores rurales del distrito. El intendente Guardia subrayó que estas inversiones son fundamentales para que cada estudiante de Lavalle, sin importar su ubicación, cuente con las mejores condiciones para aprender.

Compartir