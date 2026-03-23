Crisis láctea | Advierten el cierre de 1.000 tambos y la destrucción del empleo bajo la gestión de Milei

Durante la 3ª Fiesta del Tambero en Navarro, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, trazó un panorama crítico sobre la industria láctea nacional. Según los datos presentados, desde el inicio de la gestión de Javier Milei han cerrado más de mil tambos en el país, lo que representa el 10% del total existente. Rodríguez vinculó esta situación directamente con las políticas económicas actuales, señalando que fomentan la concentración y la expulsión de pequeños y medianos productores, en contraste con el modelo de valor agregado y arraigo que busca sostener la Provincia.

El ministro detalló casos de empresas emblemáticas en crisis, como la quiebra de La Suipachense, que dejó a 140 trabajadores sin empleo, y la situación crítica de Verónica, que paralizó casi la totalidad de su producción. También mencionó el cierre de ARSA (productora de Sancor) con 400 despidos y las dificultades de Sudamericana de Lácteos. Pese al contexto, destacó el éxito del Concurso de Quesos en la fiesta, que alcanzó un récord de 108 muestras, reafirmando el compromiso del Estado provincial en el acompañamiento técnico y la visibilización de la producción bonaerense.

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