16 de marzo de 2026

General Lavalle suma recursos | Más seguridad vial y nuevos pases libres para transporte

2 días atrás 0

El intendente de General Lavalle, Nahuel Guardia, mantuvo una reunión estratégica en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con el ministro Martín Marinucci. Del encuentro también participaron el secretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijóo, la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional, Marcela Passo, y el director provincial Cristian Vázquez. Durante la jornada, las autoridades provinciales entregaron al municipio un nuevo alcoholímetro y un alómetro, herramientas fundamentales que permitirán intensificar los controles de tránsito en el distrito y consolidar las políticas locales de prevención de accidentes.

Asimismo, la visita institucional permitió avanzar en materia de derechos sociales mediante la entrega de Pases Libres Multimodales. Este beneficio está destinado a vecinos y vecinas con discapacidad, personas trasplantadas o aquellas que se encuentran en lista de espera, asegurando su derecho al acceso gratuito al transporte público provincial. Con esta acción, la gestión de Nahuel Guardia y la cartera conducida por Martín Marinucci refuerzan el trabajo articulado para mejorar la calidad de vida y la seguridad de todos los ciudadanos.

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