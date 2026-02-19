22 de febrero de 2026

Mar del Plata sufrió un sismo de 4,9 puntos bajo el mar

La periodista Natalia Duhalde informó en Radio Noticias sobre un sismo de magnitud moderada (aproximadamente 4.3) que sorprendió a Mar del Plata y Miramar este jueves a las 8:15 de la mañana. .

El temblor, que se sintió con especial intensidad en la zona sur entre Chapadmalal y Miramar, provocó vibraciones en estructuras, pisos y ventanas, además de un fuerte estruendo que muchos vecinos compararon inicialmente con el paso de un camión de gran porte.

Aunque no se registraron víctimas ni daños materiales graves, Defensa Civil recomendó precaución a turistas y surfistas ante posibles alteraciones en el mar, sumado a que la seguridad en las playas se veía reducida por una jornada de paro.

Los detalles:

