18 de febrero de 2026

Sunset Bahía | Éxito total y nueva fecha confirmada para marzo

Martín Lescano, referente de Termas Marinas Park, anunció en Radio Noticias que se han agotado las localidades para la edición de este jueves del Sunset Bahía, un evento que se ha convertido en el fenómeno de la temporada en San Clemente del Tuyú.

Ante la gran demanda y la excelente repercusión de esta propuesta que combina DJ, música en vivo y gastronomía con la puesta de sol sobre la Bahía de San Borombón, la organización decidió sumar una nueva fecha para el 7 de marzo destinada especialmente a quienes no pudieron asistir por motivos laborales durante el verano.

Lescano destacó que el éxito radica en ser una experiencia natural y familiar donde conviven diferentes generaciones, y adelantó que ya trabajan en un nuevo proyecto paralelo que será lanzado a fines de marzo.

