16 de febrero de 2026

«Guardianes de la Seguridad Vial» sigue recorriendo el distrito

La Municipalidad de La Costa continúa desarrollando jornadas de educación vial destinadas a niñas, niños y adolescentes en el marco del programa municipal“Guardianes de la Seguridad Vial”. Las actividades se llevan adelante durante todo el año en instituciones educativas y espacios comunitarios, con propuestas lúdicas orientadas a la concientización temprana sobre normas de tránsito y prevención de riesgos.

La propuesta llegó a la Colonia Cultural de Las Toninas, donde se realizaron juegos de concientización, circuitos viales didácticos y estaciones interactivas, además de la entrega de cascos para motos a familias participantes, con la participación del intendente Juan de Jesús.

Las jornadas incluyen simulaciones de tránsito con señalización real, circuitos con kartings a pedal y dinámicas sobre uso responsable de la vía pública, orientadas a peatones, ciclistas y usuarios de motovehículos. Según se informó desde el área de Tránsito, la propuesta continuará su cronograma durante la temporada de verano con nuevas fechas en las colonias culturales de San Clemente y San Bernardo.

El programa “Guardianes de la Seguridad Vial” forma parte de una política pública sostenida de formación y prevención, que articula educación vial, cuidado de la salud y promoción de conductas seguras en la comunidad. Su objetivo es incorporar hábitos de circulación responsable desde edades tempranas y acompañar a las familias en la construcción de una cultura vial preventiva.

