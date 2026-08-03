Mar de Ajó Corre se realizará este domingo 9 de agosto con pruebas de 10K, 5K y caminata de 3K. Conocé cómo inscribirte y participar de la jornada solidaria.

El Partido de La Costa será sede este domingo 9 de agosto de una nueva edición de Mar de Ajó Corre – Kilómetros con Sentido, una propuesta deportiva y solidaria organizada por el Rotary Club Mar de Ajó que busca fomentar la actividad física y colaborar con la ampliación del Banco Ortopédico que la institución pone a disposición de la comunidad.

La jornada contará con tres modalidades para que personas de todas las edades puedan participar: una competencia de 10 kilómetros, una prueba participativa de 5 kilómetros y una caminata familiar de 3 kilómetros.

Cómo inscribirse a Mar de Ajó Corre

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del formulario oficial del evento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7QcyFpfbTEzv2sfDv-fRGVcM_FUhJThLHPtkakYxJh8h5WQ/viewform

Un evento solidario para toda la comunidad

Bajo el lema «Kilómetros con Sentido», la iniciativa combina deporte y compromiso social, promoviendo hábitos saludables y la participación de vecinos, vecinas y visitantes en una jornada de encuentro.

Lo recaudado será destinado a fortalecer el Banco Ortopédico del Rotary Club Mar de Ajó, un servicio que brinda asistencia a quienes necesitan elementos ortopédicos en la comunidad.

La actividad es organizada por el Rotary Club Mar de Ajó y cuenta con la colaboración de la Universidad Atlántida Argentina.

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