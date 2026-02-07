7 de febrero de 2026

Las Toninas | Vandalismo al Monumento a los Combatientes en la Plaza Islas Malvinas

5 horas atrás 0

La Municipalidad del Partido de La Costa expresó su más enérgico repudio ante el grave y reprochable hecho de vandalismo ocurrido en el Monumento a los Combatientes ubicado en la Plaza Islas Malvinas de Las Toninas, donde fueron sustraídas placas conmemorativas que formaban parte del homenaje permanente a nuestros veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

El intendente Juan de Jesús realizó la correspondiente denuncia, señalando que se trata de un hecho que perjudica el patrimonio público municipal y vulnera profundamente la memoria colectiva de nuestra comunidad. Las placas sustraídas habían sido aportadas por diversas instituciones y representan un acto de reconocimiento, respeto y recuerdo hacia quienes defendieron la soberanía nacional.

“Las placas representan un homenaje permanente y un acto de memoria colectiva vinculado al reconocimiento de los veteranos de guerra y caídos en la Guerra de Malvinas, razón por la cual el hecho reviste una gravedad institucional singular”, manifestó a través de la denuncia presentada ante la UFID 1 de Mar del Tuyú, a cargo del Dr. Gustavo Mascioli.

Asimismo,De Jesús expresó el acompañamiento institucional y el repudio absoluto frente a lo acontecido, y confirmó que impartió instrucciones precisas al área de Seguridad Municipal para que se proceda a investigar los hechos, prestando la más amplia colaboración con las autoridades policiales y judiciales correspondientes. En ese sentido, también se solicitó que se interiorice a las autoridades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de esclarecer este ultraje y avanzar en las acciones pertinentes.

Compartir

Más historias

azzano

Gira europea y el drama de «Adela» | La experiencia de Mirta Azzano

16 horas atrás 0
fucci

Jornada de embellecimiento en el Club All Boys de La Costa

19 horas atrás 0
image - 2026-02-06T083441.489

Pareja lanzó una advertencia a “Las Fuerzas del Cielo” y reflota tensiones en La Libertad Avanza

1 día atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

vandalismo malvinas

Las Toninas | Vandalismo al Monumento a los Combatientes en la Plaza Islas Malvinas

5 horas atrás 0
azzano

Gira europea y el drama de «Adela» | La experiencia de Mirta Azzano

16 horas atrás 0
fucci

Jornada de embellecimiento en el Club All Boys de La Costa

19 horas atrás 0
image - 2026-02-06T083441.489

Pareja lanzó una advertencia a “Las Fuerzas del Cielo” y reflota tensiones en La Libertad Avanza

1 día atrás 0
image - 2026-02-06T081901.152

Detectan a un menor que planeaba un ataque escolar en Miramar y activan un operativo preventivo

1 día atrás 0