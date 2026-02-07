El gobernador Axel Kicillof aceptó encabezar la conducción del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, tras semanas de negociaciones entre su espacio político, sectores alineados con La Cámpora y jefes comunales. La decisión busca evitar una interna partidaria prevista para marzo y consolidar una lista de unidad que también impactará en la conducción en los municipios bonaerenses.

La propuesta fue impulsada por el actual presidente partidario, Máximo Kirchner, con el objetivo de fortalecer al peronismo bonaerense y ordenar políticamente la estructura del PJ, que en los últimos meses mostraba señales de fractura.

Un acuerdo entre sectores

Las conversaciones incluyeron al equipo político del gobernador y referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), además de intendentes y figuras del conurbano. Tras ciertos cortocircuitos internos, se cerró un esquema de unidad en el que:

Axel Kicillof será presidente del PJ bonaerense.

será presidente del PJ bonaerense. Verónica Magario , su vicegobernadora, será la vicepresidenta primera .

, su vicegobernadora, será la . Federico Otermín , intendente de Lomas de Zamora, asumirá como vicepresidente segundo .

, intendente de Lomas de Zamora, asumirá como . Máximo Kirchner quedará a cargo del Congreso partidario, órgano clave en decisiones internas y alianzas.

Según publicó La Tecla, la lista será oficializada en los próximos días para asumir tras el 16 de marzo, fecha inicialmente prevista para realizar elecciones internas.

Qué pasará en los municipios bonaerenses

El acuerdo alcanzado a nivel provincial desactiva, en gran parte, las internas previstas en los 135 distritos de la provincia. Según datos recopilados por La Tecla e Infobae, ya se conformaron listas únicas en:

La Plata , Escobar , General Belgrano , Presidente Perón , Benito Juárez y José C. Paz , entre otros.

, , , , y , entre otros. En Quilmes y Luján, el camporismo encabezará listas acordadas.

En algunos distritos, sin embargo, aún se mantienen negociaciones abiertas. La estrategia del oficialismo es evitar enfrentamientos locales para llegar al año electoral con el PJ ordenado y fortalecido.

Qué representa esta decisión

El acuerdo con Kicillof como presidente del PJ provincial implica una redistribución de poder interna en el peronismo bonaerense. Desde sectores aliados al gobernador valoran que esta conducción le dará respaldo institucional a su gestión y lo posicionará como figura central de la oposición rumbo a 2027.

Infobae destacó que, a pesar de tensiones iniciales, el mandatario aceptó la propuesta al lograr incluir a dirigentes de su confianza en la nueva estructura partidaria. Por su parte, La Cámpora mantendrá posiciones relevantes y se garantizó el control del Congreso del partido.

Compartir