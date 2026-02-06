Gira europea y el drama de «Adela» | La experiencia de Mirta Azzano

La actriz Mirta Azzano relató en Radio Noticias su reciente gira por Europa, donde presentó su unipersonal «Adela, todavía estoy acá» en Madrid y participó en un ciclo de microteatro en Turín, Italia.

La experiencia en Italia fue especialmente novedosa, ya que realizó obras cortas de humor en un restaurante argentino, logrando conectar con el público a través de la interpretación física incluso con espectadores que no hablaban español.

La obra central, dirigida por Lorena Velázquez, narra la historia de una médica ginecóloga que descubre que padece Alzheimer, mostrando su lucha contra el olvido a través de diversas etapas que combinan momentos de profunda ternura con toques de humor para distender la fuerte temática.

Tras el éxito de su gira y haber sido seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro entre 150 obras en 2025, Azzano regresa a la región con una agenda de funciones confirmadas.

Se presentará este 7 de febrero en Necochea y el 9 en Mar del Plata, para luego iniciar su temporada oficial en el Partido de La Costa.

A partir del 10 de febrero, la obra podrá disfrutarse todos los martes del mes a las 22:00 horas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, un escenario que la actriz —quien se define como «costera por elección»— agradeció especialmente por su constante apoyo a la difusión de los artistas locales.

