7 de febrero de 2026

Gira europea y el drama de «Adela» | La experiencia de Mirta Azzano

17 horas atrás 0

La actriz Mirta Azzano relató en Radio Noticias su reciente gira por Europa, donde presentó su unipersonal «Adela, todavía estoy acá» en Madrid y participó en un ciclo de microteatro en Turín, Italia.

La experiencia en Italia fue especialmente novedosa, ya que realizó obras cortas de humor en un restaurante argentino, logrando conectar con el público a través de la interpretación física incluso con espectadores que no hablaban español.

La obra central, dirigida por Lorena Velázquez, narra la historia de una médica ginecóloga que descubre que padece Alzheimer, mostrando su lucha contra el olvido a través de diversas etapas que combinan momentos de profunda ternura con toques de humor para distender la fuerte temática.

Tras el éxito de su gira y haber sido seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro entre 150 obras en 2025, Azzano regresa a la región con una agenda de funciones confirmadas.

Se presentará este 7 de febrero en Necochea y el 9 en Mar del Plata, para luego iniciar su temporada oficial en el Partido de La Costa.

A partir del 10 de febrero, la obra podrá disfrutarse todos los martes del mes a las 22:00 horas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, un escenario que la actriz —quien se define como «costera por elección»— agradeció especialmente por su constante apoyo a la difusión de los artistas locales.

Dale play:

Compartir

Más historias

vandalismo malvinas

Las Toninas | Vandalismo al Monumento a los Combatientes en la Plaza Islas Malvinas

6 horas atrás 0
fucci

Jornada de embellecimiento en el Club All Boys de La Costa

21 horas atrás 0
image - 2026-02-06T083441.489

Pareja lanzó una advertencia a “Las Fuerzas del Cielo” y reflota tensiones en La Libertad Avanza

1 día atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

vandalismo malvinas

Las Toninas | Vandalismo al Monumento a los Combatientes en la Plaza Islas Malvinas

6 horas atrás 0
azzano

Gira europea y el drama de «Adela» | La experiencia de Mirta Azzano

17 horas atrás 0
fucci

Jornada de embellecimiento en el Club All Boys de La Costa

21 horas atrás 0
image - 2026-02-06T083441.489

Pareja lanzó una advertencia a “Las Fuerzas del Cielo” y reflota tensiones en La Libertad Avanza

1 día atrás 0
image - 2026-02-06T081901.152

Detectan a un menor que planeaba un ataque escolar en Miramar y activan un operativo preventivo

1 día atrás 0