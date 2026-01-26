Verano | Jornadas de educación vial en las Escuelas Abiertas
La Municipalidad de La Costa llevó adelante jornadas de seguridad vial en el marco del programa “Cuidar la Vida”, con el objetivo de promover la concientización y la educación vial desde edades tempranas. Las actividades se desarrollaron en distintas sedes de la Escuelas Abiertas de Verano.
Durante los encuentros se trabajó con niños y niñas sobre la importancia del respeto por las normas de tránsito, el reconocimiento de las señales viales y el uso de elementos de protección, fomentando la adopción de hábitos responsables vinculados al cuidado de la vida.
Las jornadas incluyeron propuestas lúdicas y educativas que combinaron el aprendizaje con el juego. A través de actividades recreativas, juegos didácticos y la participación en un circuito vial con kartings a pedal, los participantes incorporaron nociones básicas de seguridad vial de manera dinámica y participativa.
En total, participaron aproximadamente 150 niños y niñas, con un promedio de 50 por jornada, garantizando una amplia y activa concurrencia en cada una de las instancias realizadas. Asimismo, cada jornada finalizó con una breve charla y la entrega de alrededor de 42 cascos a familias que se acercaron, con el objetivo de generar conciencia tanto en las personas adultas como en hijos e hijas para la circulación en motocicletas.
Las actividades se llevaron a cabo en la Escuela Primaria Nº 2 de San Clemente, la Escuela Secundaria Nº 13 de Mar del Tuyú, y la Escuela Primaria Nº 3 de Las Toninas, y se enmarcan en una política integral de prevención y educación vial impulsada por el Municipio, a través de las áreas vinculadas a transporte y tránsito, orientada a fortalecer la conciencia ciudadana y el cuidado de la vida desde la infancia.
Estas son las sedes de las Escuelas Abiertas de Verano:
SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
-Escuela Primaria Nº 2 (Av. I y Calle 20)
LAS TONINAS
-Escuela Primaria Nº 3 (Calle 21 Nº 1005)
SANTA TERESITA
-Escuela Primaria Nº 5 (Calle 124 Nº 325)
-Escuela Primaria Nº 13 (Calle 45 Nº 1384)
MAR DEL TUYÚ
-Escuela Secundaria Nº 13 (Calle 76 Nº 490)
AGUAS VERDES
-Escuela Primaria Nº 14 (Destructor San Juan 651)
LUCILA DEL MAR
-Escuela Primaria Nº 11 (Santiago del Estero 4983)
SAN BERNARDO
-Escuela Primaria Nº 7 (Catamarca 2249)
-Escuela Primaria Nº 15 (Gaboto 2533)
MAR DE AJÓ
-Escuela Primaria Nº 8 (Mitre y Santa Fe)
-Escuela Primaria Nº 9 (Montevideo 550)
-Escuela Primaria Nº 10 (Espora 1734)
-Escuela Primaria Nº 12 (Libres del Sur 1100)