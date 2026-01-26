La secretaria de Educación de La Costa compartió un mensaje sobre las Escuelas Abiertas de Verano y respondió críticas en redes.

La secretaria de Educación del Partido de La Costa, Amancay López, compartió en redes sociales un resumen de las actividades que se desarrollan en el marco del programa Escuelas Abiertas de Verano, que funciona en 13 sedes distribuidas a lo largo del distrito.

«Pequeño resumen de algunos días de Escuelas Abiertas de Verano en @muni.lacosta 🌊🏖️ En 13 sedes a lo largo de todo el Partido de La Costa se desarrollan actividades recreativas y educativas», escribió López en su cuenta personal, junto a imágenes de los espacios donde asisten niños, docentes y familias.

En su publicación, la funcionaria también hizo referencia indirecta a cuestionamientos surgidos en redes sociales. «Es más fácil sostenerse el teléfono, sola, y mirarse a sí misma para acusar, mentir y despreciar el trabajo de otros… Pero es mucho más hermoso, aunque esforzado, construir, compartir, convivir y seguir luchando codo a codo con nuestras familias, los pibes, nuestros docentes y directivos por una educación pública con inclusión y calidad 🇦🇷🫶🏼», expresó.

El mensaje fue interpretado por varios usuarios como una respuesta a críticas recientes que circularon en redes sociales en torno al funcionamiento de los programas educativos de verano, y reavivó el debate sobre el rol del Estado local en el acompañamiento pedagógico y recreativo durante el receso.

Desde la gestión local, el programa Escuelas Abiertas de Verano es presentado como una herramienta para garantizar el derecho a la educación y la inclusión durante los meses de enero y febrero, con actividades pedagógicas, deportivas y recreativas gratuitas, organizadas en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

