Una nueva resolución habilita a trasladar mascotas en micros y trenes de larga distancia. En La Costa ya hubo políticas públicas en esa línea años atrás.

Una resolución publicada recientemente por la Secretaría de Transporte autoriza desde ahora el traslado de mascotas en trenes y micros de larga distancia, bajo determinadas condiciones. La medida responde a un cambio cultural profundo: cada vez más personas viajan con sus animales de compañía y buscan opciones que los incluyan en la experiencia.

La normativa establece que los animales deberán ser transportados en contenedores cerrados, que podrán ubicarse sobre el regazo del pasajero, bajo el asiento delantero o en uno adicional si fue adquirido. Solo se admite una mascota por adulto y será obligatorio presentar certificado de vacunación vigente. Las empresas también podrán aplicar restricciones por peso o tamaño, además de fijar tarifas adicionales.

Este paso marca un hito en el reconocimiento de las mascotas como parte activa de muchas familias, y abre un abanico de oportunidades para destinos turísticos tradicionales como el Partido de La Costa, que desde hace años viene definiéndose como un lugar pensado para recibir a grupos familiares completos.

De hecho, esta idea no es nueva para la comunidad costera. Durante el verano de 2019, bajo la gestión del entonces intendente Juan Pablo de Jesús, se realizaron en distintas localidades jornadas recreativas denominadas “Caninatón”, caminatas por la playa para familias con perros, que combinaron deporte, recreación y concientización sobre tenencia responsable.

Aquellas actividades —surgidas como parte de una política municipal sostenida que también dio origen a programas como las Olimpíadas Escolares, el Centro de Alto Rendimiento y las Escuelas Municipales de Deporte— mostraban una visión de futuro sobre el rol de las mascotas en la vida cotidiana y en el desarrollo de nuevas formas de turismo.

Lo que entonces fue una decisión política concreta y planificada, no siempre logró convertirse en práctica habitual o valor cultural arraigado, quizá por falta de continuidad, promoción o apropiación social. Y hoy, en un contexto distinto, esa anticipación cobra un nuevo sentido: el mundo se vuelve pet friendly, y destinos como La Costa tienen una oportunidad para capitalizarlo.

La medida de transporte ya está en vigencia, y se espera que cada empresa de servicios publique en los próximos días las condiciones específicas para su aplicación.

