Una encuesta revela cómo los argentinos asocian a Milei, Bullrich y Kicillof con el orden y el avance. Nuevo indicador emocional de Proyección.

En un contexto político y económico marcado por fuertes tensiones y expectativas, un reciente informe de Proyección Consultores ha incluido un nuevo indicador emocional que busca medir cómo los dirigentes políticos son percibidos en relación con dos grandes conceptos: orden y avance. Este indicador, a diferencia de las métricas tradicionales de imagen, se adentra en el terreno simbólico, reflejando la capacidad de conducción y el sentido de futuro que los líderes transmiten a la sociedad.

¿Qué significa el indicador emocional?

El indicador mide cómo los argentinos perciben a los líderes en términos de «orden» (capacidad para generar estabilidad y previsibilidad) y «avance» (visión de futuro y capacidad para proyectar mejoras). Este enfoque va más allá de la imagen política clásica y busca comprender cómo los votantes asocian a los dirigentes con los valores que son clave en un momento de incertidumbre económica y social.

Los principales dirigentes asociados a orden y avance

Según el informe de diciembre de 2025, Javier Milei se posiciona como uno de los líderes más fuertemente asociados tanto al orden como al avance, junto con figuras como Patricia Bullrich, Diego Santilli y Axel Kicillof. La vinculación con estos valores no solo refleja el estado actual de la política, sino también las expectativas sociales sobre el futuro.

De acuerdo con el mapa de posicionamiento emocional de dirigentes, Milei lidera la categoría de “orden” con un 65,4% de los encuestados que lo asocian con este concepto. Además, el líder de La Libertad Avanza es el más vinculado a avance con un 63,4% de asociación, destacándose por su imagen de cambio y transformación.

¿Qué revela este indicador emocional?

La adopción de este indicador sugiere que los votantes no solo valoran las políticas públicas, sino también el liderazgo simbólico de los dirigentes. En tiempos de crisis económica y social, la sensación de seguridad y dirección juega un papel crucial en la percepción de los líderes.

Milei aparece como el principal representante de ambos conceptos, lo que se alinea con su imagen de liderazgo fuerte y disruptivo .

aparece como el principal representante de ambos conceptos, lo que se alinea con su imagen de . Bullrich también es vista como una figura asociada al orden (62,3%), aunque su asociación con avance es menor (22,4%).

también es vista como una figura asociada al (62,3%), aunque su asociación con es menor (22,4%). Kicillof, por su parte, es asociado principalmente con el orden (56,2%), especialmente en un contexto de gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires.

Impacto en la política electoral

Este nuevo enfoque ofrece un valor añadido a las tradicionales mediciones de intención de voto, permitiendo a los analistas comprender no solo a qué espacio votan los argentinos, sino también qué valores emocionales buscan en sus líderes. Esta herramienta será crucial para las próximas campañas electorales, al poner en evidencia las aspiraciones de los votantes en términos de seguridad y futuro.

