HOY | Presentación del Libro «30 Tresarroyenses Desaparecidos» en Mar de Ajó

El Hotel FATUN de Mar de Ajó será el escenario de la presentación del conmovedor libro «30 tresarroyenses desaparecidos».

Este evento cultural y de memoria busca honrar y recordar la vida de las personas de la localidad bonaerense de Tres Arroyos que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina. La actividad subraya la importancia de mantener viva la memoria colectiva y el compromiso con los derechos humanos en el Partido de La Costa.

Para conocer los detalles de la presentación y la trascendencia de esta obra, se estableció comunicación con Adriana Varela Puebla en Radio Noticias.

Varela Puebla, referente en el tema, brindó una perspectiva sobre el significado de este trabajo de investigación y homenaje.

