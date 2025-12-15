16 de diciembre de 2025

Se realizará un Taller de Rescate y Primeros Auxilios en entornos acuáticos

16 horas atrás 0

Se ha convocado a un Taller de Rescate con Tablas y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), enfocado específicamente en la atención de víctimas de ahogamiento en el Partido de La Costa. Esta valiosa capacitación busca dotar a los participantes, incluyendo personal de playa y miembros de la comunidad, con las técnicas y conocimientos esenciales para actuar en emergencias acuáticas.

El taller hace énfasis en la cadena de supervivencia, combinando el rescate seguro de la víctima con el inicio inmediato de las maniobras de RCP.

Para brindar todos los detalles sobre esta iniciativa crucial para la seguridad en las playas, se estableció comunicación con Marcelo «Pipo» Costa, guardavidas y profesor, en Radio Noticias.

«Pipo» Costa explicó la importancia de la capacitación constante en técnicas de rescate y primeros auxilios, especialmente ante la inminente temporada de verano.

Cabe destacar que la capacitación será para profesionales y organizado desde Bomberos Voluntarios de Santa Teresita.

Dale play:

Compartir

Más historias

image - 2025-12-16T085133.887

¿Qué piensan los argentinos sobre el orden y el avance de sus dirigentes? Nuevo indicador emocional revela las expectativas sociales

1 hora atrás 0
pileta lavalle

Nuevo año para «la temporada de pileta» en General Lavalle

3 horas atrás 0
fiesta del sol 2

La Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia realiza acciones de promoción en el distrito | Los detalles

14 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image - 2025-12-16T085133.887

¿Qué piensan los argentinos sobre el orden y el avance de sus dirigentes? Nuevo indicador emocional revela las expectativas sociales

1 hora atrás 0
pileta lavalle

Nuevo año para «la temporada de pileta» en General Lavalle

3 horas atrás 0
fiesta del sol 2

La Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia realiza acciones de promoción en el distrito | Los detalles

14 horas atrás 0
rcp

Se realizará un Taller de Rescate y Primeros Auxilios en entornos acuáticos

16 horas atrás 0
bianco

La Provincia se diferenció de Nación y marcó que «continúa» con la «política de obra pública»

18 horas atrás 0