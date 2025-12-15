Se realizará un Taller de Rescate y Primeros Auxilios en entornos acuáticos

Se ha convocado a un Taller de Rescate con Tablas y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), enfocado específicamente en la atención de víctimas de ahogamiento en el Partido de La Costa. Esta valiosa capacitación busca dotar a los participantes, incluyendo personal de playa y miembros de la comunidad, con las técnicas y conocimientos esenciales para actuar en emergencias acuáticas.

El taller hace énfasis en la cadena de supervivencia, combinando el rescate seguro de la víctima con el inicio inmediato de las maniobras de RCP.

Para brindar todos los detalles sobre esta iniciativa crucial para la seguridad en las playas, se estableció comunicación con Marcelo «Pipo» Costa, guardavidas y profesor, en Radio Noticias.

«Pipo» Costa explicó la importancia de la capacitación constante en técnicas de rescate y primeros auxilios, especialmente ante la inminente temporada de verano.

Cabe destacar que la capacitación será para profesionales y organizado desde Bomberos Voluntarios de Santa Teresita.

Dale play:

