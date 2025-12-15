La Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia realiza acciones de promoción en el distrito | Los detalles

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo no solo se prepara para ofrecer una gran grilla de espectáculos, sino que también promueve un fuerte componente social. La comisión organizadora está impulsando diversas acciones solidarias que se llevarán a cabo en el marco del evento y al mismo tiempo se mueve por el distrito para visibilizar la celebración.

Para conocer en profundidad las actividades benéficas y los detalles de los sorteos que se realizarán durante las jornadas festivas, se estableció comunicación con Leandro Balducci, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta del Sol y la Familia, en Radio Noticias.

Balducci explicó el trabajo reciente de la comisión y las diferentes aristas de los mismos. Dale play al video y conoce los detalles:

Compartir