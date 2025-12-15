16 de diciembre de 2025

La Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia realiza acciones de promoción en el distrito | Los detalles

14 horas atrás 0

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo no solo se prepara para ofrecer una gran grilla de espectáculos, sino que también promueve un fuerte componente social. La comisión organizadora está impulsando diversas acciones solidarias que se llevarán a cabo en el marco del evento y al mismo tiempo se mueve por el distrito para visibilizar la celebración.

Para conocer en profundidad las actividades benéficas y los detalles de los sorteos que se realizarán durante las jornadas festivas, se estableció comunicación con Leandro Balducci, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta del Sol y la Familia, en Radio Noticias.

Balducci explicó el trabajo reciente de la comisión y las diferentes aristas de los mismos. Dale play al video y conoce los detalles:

Compartir

Más historias

image - 2025-12-16T085133.887

¿Qué piensan los argentinos sobre el orden y el avance de sus dirigentes? Nuevo indicador emocional revela las expectativas sociales

1 hora atrás 0
pileta lavalle

Nuevo año para «la temporada de pileta» en General Lavalle

3 horas atrás 0
rcp

Se realizará un Taller de Rescate y Primeros Auxilios en entornos acuáticos

16 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image - 2025-12-16T085133.887

¿Qué piensan los argentinos sobre el orden y el avance de sus dirigentes? Nuevo indicador emocional revela las expectativas sociales

1 hora atrás 0
pileta lavalle

Nuevo año para «la temporada de pileta» en General Lavalle

3 horas atrás 0
fiesta del sol 2

La Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia realiza acciones de promoción en el distrito | Los detalles

14 horas atrás 0
rcp

Se realizará un Taller de Rescate y Primeros Auxilios en entornos acuáticos

16 horas atrás 0
bianco

La Provincia se diferenció de Nación y marcó que «continúa» con la «política de obra pública»

18 horas atrás 0