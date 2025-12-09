Renovación en el Consejo Escolar de La Costa y balance de gestión | «Hice todo lo correcto»

El Consejo Escolar del Partido de La Costa se encuentra en proceso de renovación de sus autoridades, tras el cumplimiento del mandato de varios de sus integrantes. Este cambio institucional marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de la infraestructura y los servicios educativos del distrito, crucial para el funcionamiento de las escuelas y la comunidad educativa.

Para hacer un balance de la gestión saliente y analizar los desafíos futuros, se estableció comunicación con Matías Porta, consejero escolar con mandato cumplido y expresidente del cuerpo, en Radio Noticias.

Porta ofreció una retrospectiva de su período al frente del Consejo, destacando los logros alcanzados y al mismo tiempo que señaló los temas pendientes.

Porta destacó:

Hice todo lo correcto.

Los detalles:

