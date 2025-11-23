23 de noviembre de 2025

Principio de incendio en San Bernardo sin heridos

18 segundos atrás 0

Este mediodía se registró un principio de incendio en San Bernardo. Trabajaron Bomberos, Defensa Civil y personal municipal. No hubo heridos.

Compartir

Un principio de incendio generó preocupación este domingo al mediodía en San Bernardo, más precisamente en una propiedad ubicada sobre Tucumán al 1800, donde funciona una tapicería.

El foco ígneo fue advertido rápidamente gracias al aviso de vecinos, lo que permitió una intervención ágil de los equipos de emergencia. Trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal del municipio, logrando controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Según testigos, el fuego habría comenzado en un sector que funcionaba como depósito, aunque hasta el momento no hay información oficial sobre las causas del siniestro ni un relevamiento completo de los daños materiales.

“La reacción fue rápida y eso evitó que el incendio se propagara. No hubo heridos ni evacuados”, aseguraron fuentes consultadas en el lugar.

Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego.

Compartir

Más historias

podazza

HOY en Lavalle | Sexta Edición del Rural Bike «Sebastián Podazza»

10 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-11-23 at 01.11.47

Reinauguraron el muelle de pesca en La Lucila

16 horas atrás 0
image - 2025-11-23T004657.765

Allanamientos en Mar del Plata tras robo de tarjetas

16 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

WhatsApp Image 2025-11-23 at 13.02.11

Principio de incendio en San Bernardo sin heridos

18 segundos atrás 0
podazza

HOY en Lavalle | Sexta Edición del Rural Bike «Sebastián Podazza»

10 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-11-23 at 01.11.47

Reinauguraron el muelle de pesca en La Lucila

16 horas atrás 0
image - 2025-11-23T004657.765

Allanamientos en Mar del Plata tras robo de tarjetas

16 horas atrás 0
de jesus sol

De Jesús recibió a la nueva comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia

1 día atrás 0