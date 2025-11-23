Principio de incendio en San Bernardo sin heridos

Este mediodía se registró un principio de incendio en San Bernardo. Trabajaron Bomberos, Defensa Civil y personal municipal. No hubo heridos.

Un principio de incendio generó preocupación este domingo al mediodía en San Bernardo, más precisamente en una propiedad ubicada sobre Tucumán al 1800, donde funciona una tapicería.

El foco ígneo fue advertido rápidamente gracias al aviso de vecinos, lo que permitió una intervención ágil de los equipos de emergencia. Trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal del municipio, logrando controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Según testigos, el fuego habría comenzado en un sector que funcionaba como depósito, aunque hasta el momento no hay información oficial sobre las causas del siniestro ni un relevamiento completo de los daños materiales.

“La reacción fue rápida y eso evitó que el incendio se propagara. No hubo heridos ni evacuados”, aseguraron fuentes consultadas en el lugar.

Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego.

