Nueva Atlantis se prepara para su 7ª Fiesta local en diciembre

La localidad de Nueva Atlantis se prepara para vivir un fin de semana de fiesta con la celebración de la 7ª edición de su Fiesta Local los días 6 y 7 de diciembre de 2025.

Se espera una gran convocatoria de vecinos y turistas para disfrutar de espectáculos, gastronomía y paseos.

Para conocer todos los pormenores de la organización y la grilla de actividades, se estableció comunicación con Laura Mayorga, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta, en Radio Noticias. Mayorga brindó detalles sobre los preparativos, el cronograma y el enfoque de esta séptima edición.

