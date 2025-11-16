17 de noviembre de 2025

Nueva Atlantis se prepara para su 7ª Fiesta local en diciembre

2 días atrás

La localidad de Nueva Atlantis se prepara para vivir un fin de semana de fiesta con la celebración de la 7ª edición de su Fiesta Local los días 6 y 7 de diciembre de 2025.

Se espera una gran convocatoria de vecinos y turistas para disfrutar de espectáculos, gastronomía y paseos.

Para conocer todos los pormenores de la organización y la grilla de actividades, se estableció comunicación con Laura Mayorga, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta, en Radio Noticias. Mayorga brindó detalles sobre los preparativos, el cronograma y el enfoque de esta séptima edición.

