Rige la veda | ¿Hasta cuándo estará vigente?

Hasta las 21 del domingo, rige en todo el país la veda electoral, período en el que se restringen actividades políticas, sociales y comerciales para garantizar el desarrollo transparente de las elecciones legislativas.

La medida, establecida por el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), busca asegurar un clima de reflexión antes de los comicios y preservar la equidad entre las fuerzas políticas. Durante este lapso, quedan suspendidas todas las acciones de proselitismo, la difusión de encuestas y los actos partidarios.

Entre las principales prohibiciones que regirán hasta tres horas después del cierre de los comicios, se destacan:

Realizar actos públicos de campaña o difundir propaganda electoral.

Publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales.

Vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

Organizar espectáculos, eventos deportivos o reuniones públicas no vinculadas al acto electoral.

Portar armas, banderas o distintivos partidarios dentro de un radio de 80 metros de los centros de votación.

Ofrecer o entregar boletas cerca de las mesas electorales.

Mantener abiertos los locales partidarios ubicados a menos de 80 metros de los lugares de votación.

Además, durante la jornada electoral no se permite tomar fotografías de la Boleta Única de Papel (BUP), que debuta en estos comicios, para resguardar el secreto del voto.

El incumplimiento de la veda puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión. Según el Código Electoral, quienes vendan bebidas alcohólicas durante el período prohibido podrán recibir condenas de entre 15 días y 6 meses, y las penas más severas alcanzan hasta 10 años en casos de vulneración del secreto del sufragio.

Fuente Política Argentina

