Mar del Tuyú Celebra su 80° Aniversario con un Gran Festejo Comunitario

La localidad de Mar del Tuyú se viste de fiesta este viernes para celebrar su octogésimo aniversario. La ciudad, que hoy es la cabecera del Partido de La Costa, planificó una celebración especial que giró en torno a instituciones y arte local.

Este significativo cumpleaños será un momento de encuentro para toda la comunidad, instituciones y familias pioneras y desde la Delegación de la mencionada localidad, Gabriel Santa Coloma destacó a Radio Noticias:

Las instituciones vienen trabajando desde hace tiempo y desde la gestión municipal acompañamos para que salga lo mejor posible.

Los detalles:

