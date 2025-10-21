Juan Venturino, Analista Internacional y Abogado, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde analizó la coyuntura política nacional e internacional en el marco de una creciente crisis que afecta la credibilidad y estabilidad del gobierno de Javier Milei (LLA) y primordialmente el día a día del pueblo Argentino.

En este marco, Venturino destacó:

Cuando la derecha gobierna, te mata de hambre y la gente se queja menos, es muy raro (…) Lo dejas hablar a Trump y no sabes que puede salir (…) oxigeno no trae Trump, no vamos a ver uno de esos billetes.

