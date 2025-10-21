21 de octubre de 2025

«Cuando la derecha gobierna, te mata de hambre y la gente se queja menos, es muy raro»

4 horas atrás 0

Juan Venturino, Analista Internacional y Abogado, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde analizó la coyuntura política nacional e internacional en el marco de una creciente crisis que afecta la credibilidad y estabilidad del gobierno de Javier Milei (LLA) y primordialmente el día a día del pueblo Argentino.

En este marco, Venturino destacó:

Cuando la derecha gobierna, te mata de hambre y la gente se queja menos, es muy raro (…) Lo dejas hablar a Trump y no sabes que puede salir (…) oxigeno no trae Trump, no vamos a ver uno de esos billetes.

Dale play:

Compartir

Más historias

arquitectos

El Colegio de Arquitectos amplia su sede de Mar del Tuyú | Conoce los detalles

38 minutos atrás 0
image

Folklore al Mar busca bandas del Partido de La Costa: ¿una verdadera oportunidad para artistas emergentes?

9 horas atrás 0
image

Oficios en crisis: el rol del CFL 401 en La Costa ante la falta de trabajadores calificados

9 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

arquitectos

El Colegio de Arquitectos amplia su sede de Mar del Tuyú | Conoce los detalles

38 minutos atrás 0
venturino

«Cuando la derecha gobierna, te mata de hambre y la gente se queja menos, es muy raro»

4 horas atrás 0
image

Folklore al Mar busca bandas del Partido de La Costa: ¿una verdadera oportunidad para artistas emergentes?

9 horas atrás 0
image

Oficios en crisis: el rol del CFL 401 en La Costa ante la falta de trabajadores calificados

9 horas atrás 0
image

Lucas Vilar vuelve al Mundial de ciclismo en Chile representando a La Costa

10 horas atrás 0