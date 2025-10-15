Este viernes hay fiesta temática en San Bernardo y el sábado asamblea organizativa por la Marcha del Orgullo. Lo confirmó Pablo Nulli a Radio Noticias.

El colectivo Orgullo La Costa se prepara para un fin de semana cargado de actividades en San Bernardo, en el marco de la previa a lo que será la 7.ª Marcha del Orgullo de La Costa. En diálogo con Radio Noticias Web, el vicepresidente de la organización, Pablo Nulli, confirmó que este viernes 17 realizarán una fiesta temática y el sábado 18 una asamblea organizativa abierta a toda la comunidad.

“Este año estamos más activxs que nunca. Necesitamos encontrarnos, escucharnos y planificar juntxs esta nueva edición de la marcha, pero también celebrar que seguimos en pie, visibles y con alegría”, expresó Nulli.

Fiesta temática a beneficio: “Lxs muertxs pero vivxs”

La noche del viernes será la antesala festiva, con la propuesta “La noche de lxs muertxs pero vivxs”, una fiesta de disfraces a beneficio de la Marcha del Orgullo 2025. La cita es a las 23 hs en San Juan 2121, San Bernardo. La entrada será con contribución voluntaria, y habrá música, ambientación, glitter y diversidad.

“Es una noche para liberar tensiones, reencontrarnos en un espacio seguro y autogestivo. También nos ayuda a recaudar fondos para todo lo que implica una marcha como esta”, contaron desde la organización.

Asamblea organizativa en la Plaza de la Familia

El sábado a las 16 hs, el colectivo se reunirá en la Plaza de la Familia (Av. San Bernardo y Tucumán) para seguir diagramando colectivamente la 7.ª Marcha del Orgullo de La Costa.

“Ante el miedo, el odio, el fascismo y la invisibilización, respondemos en comunidad”, dice la convocatoria difundida en redes.

Se espera la participación de activistas, vecinxs y personas de distintas localidades de la región. La idea es construir entre todxs una marcha más inclusiva, segura y con fuerte contenido social.

La marcha se realizará durante el verano, como cada año, y ya se trabaja en convocatorias culturales, intervenciones artísticas, logística y seguridad.

Desde Orgullo La Costa invitan a seguir sus actividades y actualizaciones en Instagram:

📲 @orgullolacosta

