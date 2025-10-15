Del 17 al 19 de octubre regresa La Costa Invita con beneficios exclusivos en gastronomía, hospedaje, cine y más. Abierto a residentes y turistas.

Durante tres días, residentes y visitantes del Partido de La Costa podrán acceder a importantes beneficios en distintos rubros gracias a una nueva edición de “La Costa Invita”. El programa, que ya tuvo otras experiencias previas en el distrito, estará vigente del jueves 17 al sábado 19 de octubre, con descuentos especiales en gastronomía, alojamiento, entretenimiento y transporte.

Para obtener los beneficios es necesario completar un formulario de inscripción y descargar el voucher digital, que deberá presentarse en los comercios adheridos al momento de utilizarlo. El registro se realiza de manera online a través del sitio oficial: lacosta.gob.ar/lacostainvita

Entre las promociones destacadas se encuentran:

20 % de descuento en viajes de larga distancia

Hasta 25 % en locales gastronómicos

2×1 en entradas de cine

3×2 y hasta 50 % en parques temáticos

Descuentos en productos locales y noches de hotel

“La Costa Invita es una propuesta para que quienes viven o visitan el distrito puedan disfrutar más y mejor del destino, con beneficios reales en actividades clave del turismo”, señalaron desde la organización.

La iniciativa busca potenciar el movimiento económico en la región durante fechas fuera de temporada alta, y fortalecer la conexión entre vecinos, comerciantes y turistas que eligen el Partido de La Costa como destino habitual.

