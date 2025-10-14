14 de octubre de 2025

Costero accidentado en Perú necesita ayuda urgente para ser trasladado

21 segundos atrás 0

Sebastián Pérez, vecino del Partido de La Costa, sufrió un grave accidente en Perú. Necesita ser trasladado de urgencia para una cirugía compleja.

Compartir

Sebastián Manuel Pérez, vecino del Partido de La Costa, sufrió un grave accidente en moto mientras viajaba por Perú y necesita ser trasladado de urgencia desde Abancay, a 190 km de Cuzco, para recibir atención médica especializada.

El accidente le provocó fractura de columna en tres partes, seis costillas rotas y aire en los pulmones, lo que requiere una cirugía de alta complejidad. Su situación médica es delicada y necesita ayuda para poder cubrir los costos del traslado y el tratamiento.

La comunidad ya está organizando una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios. Cualquier aporte, por mínimo que sea, puede marcar la diferencia.

📌 Cómo colaborar:

CBU en dólares:
0140420704690150757851

Alias en pesos:
SEBAROUTES

Titular:
Sebastián Manuel Pérez – DNI 27.178.106

Compartir

Más historias

image

La Costa presente en las finales de los Juegos Bonaerenses: 240 costeros rumbo a Mar del Plata

4 horas atrás 0
bonaerenses

Mar del Plata | Llega la final de los Juegos Bonaerenses

3 días atrás 0
social sub ducca

El Fútbol Sub 13 y Sub 17 de La Costa en plena competencia

5 días atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Costero accidentado en Perú necesita ayuda urgente para ser trasladado

21 segundos atrás 0
image

Paro docente nacional: reclamos salariales, tensión educativa y un mensaje a dos semanas de las elecciones

2 horas atrás 0
image

Kicillof encabezó la Asamblea Provincial de Turismo: «Vamos a seguir nadando contra la corriente»

2 horas atrás 0
image

La Costa presente en las finales de los Juegos Bonaerenses: 240 costeros rumbo a Mar del Plata

4 horas atrás 0
image

Pablo Vera presenta Líbranos del mal en Mar de Ajó: política, medios y reflexión colectiva

17 horas atrás 0