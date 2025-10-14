Sebastián Pérez, vecino del Partido de La Costa, sufrió un grave accidente en Perú. Necesita ser trasladado de urgencia para una cirugía compleja.

Sebastián Manuel Pérez, vecino del Partido de La Costa, sufrió un grave accidente en moto mientras viajaba por Perú y necesita ser trasladado de urgencia desde Abancay, a 190 km de Cuzco, para recibir atención médica especializada.

El accidente le provocó fractura de columna en tres partes, seis costillas rotas y aire en los pulmones, lo que requiere una cirugía de alta complejidad. Su situación médica es delicada y necesita ayuda para poder cubrir los costos del traslado y el tratamiento.

La comunidad ya está organizando una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios. Cualquier aporte, por mínimo que sea, puede marcar la diferencia.

📌 Cómo colaborar:

CBU en dólares:

0140420704690150757851

Alias en pesos:

SEBAROUTES

Titular:

Sebastián Manuel Pérez – DNI 27.178.106

