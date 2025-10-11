Según un relevamiento en Buenos Aires, Fuerza Patria lidera intención de voto y Milei muestra alto nivel de rechazo. La participación sería muy alta.

Un estudio de clima de opinión realizado entre el 1 y el 8 de octubre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires revela un escenario electoral consolidado a favor de Fuerza Patria, con una intención de voto del 45,6 %, seguida por La Libertad Avanza con el 31,2 %. El relevamiento incluyó 2759 casos y tuvo un margen de error de ±2,9 %, según la ficha técnica.

La encuesta, a la que accedió Radio Noticias Web, muestra además un dato contundente: la participación sería muy alta, con casi el 87 % de los consultados decididos o muy probables de ir a votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Valoración de gestiones: Kicillof por encima de Milei

En cuanto a la imagen de los gobiernos, la gestión del gobernador Axel Kicillof cuenta con una valoración positiva del 53 %, mientras que el presidente Javier Milei tiene un 32 % de imagen positiva, pero con un diferencial negativo de -34 puntos.

El contraste se acentúa al observar que Kicillof presenta un balance positivo (+7,7 puntos), mientras Milei enfrenta un alto nivel de rechazo, que impacta también en el desempeño de su fuerza política.

Intención de voto y rechazo a candidatos

En intención de voto legislativa, Fuerza Patria —con Jorge Taiana como referente— se consolida como primera fuerza con 45,6 %, seguida por La Libertad Avanza con 31,2 %. Otros espacios, como la Izquierda, Provincias Unidas o Unión Federal, reúnen cifras más bajas.

En cuanto al rechazo hacia las fuerzas políticas, La Libertad Avanza concentra el mayor nivel: el 52,7 % de los encuestados no quiere que gane ese espacio. En cambio, Fuerza Patria registra un rechazo del 34,7 %, más moderado.

Este escenario se da en el contexto del llamado “escándalo del narcocandidato”, que involucró al dirigente José Luis Espert en semanas previas a la encuesta. Aunque no es mencionado directamente en el informe, el impacto mediático pudo influir en la imagen pública de la fuerza libertaria.

Lectura general del panorama

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, Fuerza Patria llega al tramo final con ventaja, mientras que La Libertad Avanza retiene una base importante de electores, pero enfrenta dificultades para expandirse debido al creciente rechazo.

Además, la alta predisposición a votar podría beneficiar a las fuerzas más estructuradas territorialmente, lo que en Buenos Aires ha favorecido históricamente a los oficialismos provinciales.

Mira la encuesta aquí:

Compartir